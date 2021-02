Jovem Atleta da Escolinha da Smelt é Selecionada Pela Equipe de Basquete de Tupã

A atleta Gabriela Hartwig de Souza, de 13 anos, está de casa nova. Gabi fez parte da escolinha de basquete da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt) e agora vestirá o uniforme da equipe de Tupã. Gabi aceitou o desafio de integrar o elenco do sub-14, atendendo a convite do treinador Cleiton Luis.

Em 2019, Gabi iniciou os treinos no Bola na Cesta, projeto da Prefeitura em parceria com a Unimed/Catanduva, ano em que conquistou o título de campeã do Campeonato Monte Líbano de Rio Preto. Em 2020, a atleta recebeu o convite de Natália Burian para integrar a equipe adulta do Tietê Agroindustrial Bax Catanduva.

Com a chegada da pandemia, os treinos continuaram de forma individual, com o apoio da madrinha e auxiliadora técnica do Bax, Tatiane Motta.

O esporte está no sangue da atleta. Gabi é filha da técnica da categoria de base feminina de basquete da Smelt Fernanda Hartwig e do ex-jogador do Grêmio Catanduvense Fabinho. Além do basquete, a adolescente integrou a equipe de treinamento de natação da Smelt, sob o comando da professora Andrea Malfará.

Ariane Pio

Da Reportagem Local