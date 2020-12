Jovem Artista Catanduvense Participará No Sábado De Programa De Tv

Quem não conhece a jovem cantora catanduvense, Duda Landim, ela que começou muito cedo sua carreira artística na música já conta com inúmeras apresentações em diversos segmentos e muitos festivais de musicas importantes até mesmo o do rodeio de Barretos.

Além disso, a cantora realizou durante o ano todo lives para que seus fãs acompanhassem e não sentissem falta da artista, Duda também promoveu lives solidarias com seu talento para ajudar muitas pessoas.

Já o programa que Duda irá participar é uma produção independente, fará apresentações semanais estreando neste sábado (19) a partir das 9h pela Band Paulista. Segundo Duda Landim neste programa ela será jurada do programa, já no próximo programa, no outro sábado (26) ela vai ser jurada e também convidada a cantar no final do programa.

“Eu convido a todos a prestigiar a estreia e os próximos programas, pra mim foi uma honra ter sido convidada isso mostra que estou no caminho certo e não quero parar, espero que no próximo ano a pandemia seja contida e assim os shows presenciais possam voltar mantando a saudades de poder ter meus fãs e o público” finalizou a cantora.

O programa intitulado como “Eu sou mais”será um espaço para calouros com prêmios que envolvam divulgação de várias músicas e espaço para artistas e marcas com essa fórmula que já fez muito sucesso na TV, a estreia é neste sábado (19) as 9h, na Band Paulista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local