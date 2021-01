Jovem Ameaça Incendiar Casa da Avó e é Detido Pela GCM no Glória V

Na segunda-feira (25), a Guarda Civil Municipal (GCM) teve êxito em deter um jovem de 26 anos, suspeito de ameaçar atear fogo na casa da avó, uma idosa de 67 anos, no Glória V. De acordo com o comandante da GCM, Cláudio Pereira, as equipes chegaram até o local depois de receber denúncia anônima, via 153. O jovem teria ameaçado que iria incendiar o imóvel, com a idosa dentro, caso ela não abrisse a porta. Com a chegada dos guardas, o suspeito foi detido e levado ao Plantão Policial onde foi registrado boletim de ocorrência por ameaça e violência doméstica. Como não pagou a fiança de R$ 1.5 mil que havia sido fixada, o jovem foi encaminhado a Cadeia Pública, onde ficará à disposição da Justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local