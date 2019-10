Jornal O Regional Comemora 48 Anos Na Era Digital

Ontem o Jornal O Regional comemorou 48 anos e cada vez se aproxima dos 50 anos com muita tradição, profissionalismo e dedicação com muita informação para Catanduva e Região. Em pesquisa ao acervo do Museu Padre Albino, no centro da cidade, se encontra inúmeras pastas com mais de milhares de jornais desde fundação do jornal.

O jornal teve sua primeira edição publicada em 7 de outubro, de 1971 com o ambicioso projeto de Warley Agudo Romão que visionava esse investimento para Catanduva e com a aquisição uma linotipo (máquina que funde em bloco cada linha de caracteres tipográficos, composta de um teclado, como o da máquina de escrever), tendo tudo isso faltava um bom profissional de jornalismo para que toda a ideia se tornasse real.

Em meados de 1976, com a chegada jornalista Gerson José de Camargo Gabas foi tendo a iniciativa de implantar mais modernidade. O jornalista também priorizava um jornalismo investigativo e autêntico. A intenção do trabalho investigativo era conscientizar a sociedade e as autoridades.

Atualmente, o jornal é dirigido pela professora Marina Ferreira Camargo Gabas, contando com o apoio dos filhos Rodrigo e Mara, continuando a ser um órgão dinâmico e imparcial. E com a chegada da era digital o jornal O Regional implantou um novo meio de comunicação nas redes sociais e no site para que os antenados no meio on-line pudessem estar sempre informados com tudo o que acontece no jornal impresso e na cidade,₢ de maneira rápida e direta.

Muitos jornalistas passaram pelo acolhedor jornal que fizeram dele um local de aprendizado e amizade. Muitos estudantes e jornalistas puderam informar e redigir seus textos usando toda a ética jornalística e coerência da informação do O Regional.

Colunistas e colaboradores expressaram suas ideias e assuntos. Com certeza o jornal foi uma ponte, um elo e escola para tantos profissionais que passaram pela redação. No momento ele conta com a editora chefe, Karla Konda, a jornalista Ariane Pio, na parte digital Myllaynne Lima, estagiário Felipe Vital e na diagramação João Vitor Colombo, ainda conta com Sid Castro, Thiago Bacanelli, Flávio De Senzi, as colunistas Leni Braga e Iara do Carmo, Charge Sizar e tantos outros colaboradores.

Numa época em que di­zem que o impresso acabará ­O Regional mostra que ainda tem muito que caminhar e com força de equipe e profissionalismo chega bem rápido para as bodas de ouro, em 2021.

Ariane Pio

Da Reportagem Local