Jornada Digital Do Paciente Entra Na Segunda Edição Buscando Empresas Ou Consórcios

O IdeiaGov, Hub de Inovação do Governo, que já lançou quatro editais e teve mais de 170 propostas inscritas, inaugura a sua 2ª edição e lança novo edital, com desafios na causa de Jornada Digital do Paciente.

O objetivo é desenvolver uma experiência mais humanizada e centrada nas necessidades do paciente da área de Diagnóstico por Imagem do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

A Jornada Digital do Paciente vai receber inscrições de empresas ou consórcios que tenham interesse em apresentar propostas de soluções inovadoras relacionadas aos seguintes desafios: Solicitação de Exames baseada em dados do paciente, para identificar soluções inovadoras de empresas que consigam criar um sistema de auxílio à solicitação de exames de diagnóstico por imagem; Experiência do Usuário no Atendimento – soluções inovadoras para melhorar a experiência do paciente e do colaborador, a partir do uso de tecnologias que tornem os processos mais simples e digitais, desde a recepção do paciente até o término do exame; Agendamento Automatizado de Exames – podem participar empresas que apresentarem soluções que possibilitem melhorar a gestão das vagas dos equipamentos de diagnóstico por imagem a partir do agendamento inteligente e automatizado, com foco em reduzir o absenteísmo de pacientes; Operação Remota de Equipamentos de Exame de Imagem – a chamada busca soluções inovadoras que possibilitem operar remotamente os equipamentos de Ressonância Magnética e/ou Tomografia Computadorizada de diferentes fabricantes, de forma eficaz e de rápida implementação para auxiliar a realização desses exames.

As inscrições serão recebidas em formato eletrônico, por meio de formulário disponível no site IdeiaGov e qualquer pessoa jurídica pode se inscrever.

Os interessados poderão submeter propostas para um ou mais dos quatro desafios do edital, preenchendo um formulário específico para cada desafio.

As soluções escolhidas irão rodar projetos-piloto em ambiente de uso real no Hospital das Clínicas, testar e validando essas tecnologias e tendo acesso a: apoio técnico, aceleração especializada para apoiá-las na venda para o governo, espaço de escritório gratuito, conexão com fontes de financiamento e crédito, tanto públicas, como a Desenvolve SP, quanto com fundos privados de investimento.

Inscrições nesse link: http://ideiagov.sp.gov.br/%E 2%80%8B.

