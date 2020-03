Jogador Catanduvense Alex Sandro é Convocado Para Defender a Seleção

Os catanduvenses ficaram eufóricos após o anúncio feito pelo técnico Leonardo Bachi (Tite), na última sexta-feira, 06 de Março, informando que o jogador catanduvense Alex Sandro vai defender a Seleção Brasileira nos primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A seleção estreia nas eliminatórias no dia 27 de Março, contra a Bolívia, em Recife. No dia 31, a equipe joga contra o Peru, em Lima.

O craque é conhecido pelo grande apoio ao esporte em Catanduva. Atualmente, é um dos patrocinadores do Bax/Catanduva e lidera o projeto AS12 de Taekwondo que oferece aulas gratuitas para crianças carentes.

O jogador também é padrinho na Escolinha de Futebol do Padre Osvaldo, além de investir em projetos no estado da Bahia.

Atualmente na Juventus, da Itália, o lateral foi lembrado pelo técnico Dunga para as partidas contra Uruguai e Paraguai, válidas pelas rodadas 5 e 6 das Eliminatórias da Copa do Mundo da 2018. Cria do Atlético Paranaense, o jogador ganhou projeção nacional com o Santos, onde foi campeão da Taça Libertadores de 2011. Um ano depois, em 2012, o lateral esquerdo defendeu a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Londres. Com as boas atuações, foi negociado para o Porto, de Portugal, de onde se transferiu no último ano para a Juventus. O lateral foi campeão do Sul-Americano Sub-20 de 2011 com a Seleção Brasileira.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local