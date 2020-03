Jogador Catanduvense Alan Patrick Ressalta Importância de Apoio ao Bax

O jogador catanduvense Alan Patrick, meio campista do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é um dos patrocinadores máster do Bax Catanduva. Ele destacou a importância de ajudar o projeto.

A parceria, segundo ele, surgiu através do contato e amizade que o atleta possui com a dirigente da equipe, Natália Burian. O catanduvense destaca a felicidade em ter ajudado o projeto ainda quando o mesmo estava no papel. “É gratificante saber que pude ter uma parcela de ajuda para que esse projeto pudesse acontecer”, afirmou. Alan Patrick confessa ser apaixonado pelo esporte e, especialmente, pelo basquete, uma modalidade com história de peso em Catanduva. “Achei que seria bacana essa parceria para o desenvolvimento, crescimento e o apoio do esporte na minha cidade natal”, salientou. Ele aproveita para agradecer também aos apoiadores do projeto Bax Catanduva e ressalta a importância dos empresários ajudarem no desenvolvimento do esporte. “Temos nas modalidades esportivas a inspiração para muitas crianças que sonham em serem atletas profissionais”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local