Jogador Alex Sandro Realiza Doações de Itens de Apoio à Amamentação Para HPA

Na última quarta-feira, dia 01 de Abril, o jogador catanduvense Alex Sandro realizou a doação de 1.500 bicos de mamadeiras que foram destinados ao Hospital Padre Albino. O craque também se sensibilizou com o cenário atual do município diante da pandemia do Covid-19, afinal, muitas famílias perderam a fonte de renda. Pensando nisso, o jogador também realizou a doação de 150 cestas básicas para famílias carentes dos bairros Solo Sagrado, Eldorado, Pachá, Nova Catanduva, Gabriel Hernandes e Jardim Alpino.

Em nota ao Jornal O Regional, a equipe do HPA agradeceu as doações. “Agradecemos ao Alex Sando, que nos atendeu prontamente com este pedido. Ele é um parceiro da Fundação Padre Albino e está sempre ajudando os nossos hospitais e pacientes”, afirmou a gerente de captação de recursos da FPA, Angélica Rodrigues, ressaltando que “quem puder ajudar a Fundação no combate a COVID-19, basta acessar www.fundacaopadrealbino.org.br, ou pelos telefones 3311-3365 e 99789-8343. Temos uma lista de produtos que os hospitais precisarão para cuidar e tratar os pacientes do coronavírus e temos que contar com a ajuda de todos para conseguirmos comprá-los”.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook