Jenyff Moura Renova Com Bax Catanduva Para Primeiras Competições

A equipe do Bax Catanduva segue se reforçando para as competições de 2021. Nesta segunda-feira, 18 de janeiro, a diretoria informou que o contrato com a pivô Jenyff Moura foi renovado para as primeiras competições deste ano.

Com 19 anos, a atleta chegou ao Bax Catanduva em 2020, quando integrou o elenco para a disputa de duas competições estaduais: a Copa São Paulo e o Campeonato Paulista.

Antes disso, Jenyff estava no Estados Unidos, onde atuava pelo College. Ela disputou a última edição da LBF (Liga Brasileira de Basquete de 2019) pelo Uninassau/Recife.

Até o momento, o Bax Catanduva anunciou: a ala-armadora Thaissa Frediani, a pivô Lorraine Silva, a ala-pivô Lauene, a ala Mariana Augusto e a armadora Ana Beatriz.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local