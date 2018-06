Jeans e Limão são as Apostas de Urupês Para Fomentar o Turismo Local

O jeans e o limão são as apostas do município de Urupês para fomentar o turismo local. Segundo a prefeitura do município vizinho, a ideia é ir em busca de desenvolver o turismo de negócio por meio desses produtos que já são destaques na cidade e em cenário nacional. A produção desses dois produtos tem recebido novos investidores e propostas para alavancar o desenvolvimento dos setores.

De acordo com a Prefeitura de Urupês, membros das Secretarias Municipais de Planejamento e Administração e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário e da Comissão de Turismo participaram de segunda reunião com o objetivo de fomentar o turismo em caráter regional.

“Depois de ter recebido o reconhecimento oficial pelo Governo de São Paulo e de ser alvo de diversas reportagens, pela imprensa regional, dada sua expressividade na produção desses dois produtos, Urupês tem recebido novos investidores e propostas para o desenvolvimento dos setores. Tudo isso intensifica ainda mais as ações da prefeitura para o desenvolvimento de ações que contribuam para o crescimento do turismo no município e sua instituição como um importante colaborador para o turismo regional”, informa a prefeitura.

A ação visa também contribuir com atividades para despertar o interesse em turistas pela região das cidades que fazem parte do programa da Regional Turística “Agua, Cultura e Negócios”.

“O modelo que Urupês busca desenvolver, e que já o vem fazendo por meio da elaboração de estudos e planos de atuação, é do turismo de negócios, que tem representatividade não em passeios, comidas e belezas naturais, mas nas oportunidades para negócio, oferecidas, no município, sobretudo pelo jeans e o limão, produtos que vem destacando Urupês no cenário econômico nacional”, destaca o setor.

Além de Urupês fazem parte do projeto de fomentar o turismo regional os municípios de Balsamo, Catanduva, Catiguá, Cedral, Ibirá, Icém, Ipiguá, Itajobi, José Bonifácio, Mendonça, Monte Aprazível, Nova Aliança, Nova Granada, Pindorama, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Preto, Ubarana, Uchoa, Urupês e participará também Olímpia.

Karla Sibro

Da Reportagem Local