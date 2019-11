Jantar em prol do Projeto Corujas do Bem foi realizado ontem

O Projeto Corujas do Bem, que atende crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista (Autismo), realizou na noite de ontem (25), às 20h30, o Natal Jantar do Bem.

O evento foi promovido pela cafeteria Pé de Moleque e parte da renda arrecada foi revertida para a manutenção do projeto. Foram mais de 18 pratos do menu degustação, com 3 opções de sobremesas e taça de vinho de cortesia.

De acordo com Mara Gabas, fundadora do Projeto, parcerias como essa são de extrema importância para a instituição. “São através desses eventos que conseguimos pagar as despesas do projeto. Oferecemos atendimento de qualidade para os nossos alunos, como o apoio de psicólogos, fonoaudiólogos, atividades pedagógicas, terapia educacional, fisioterapia, musicoterapia, alimentação, enfim, tudo o que uma criança autista precisa nós proporcionamos de forma gratuita”, comentou.

Por se tratar de uma entidade que não possui fins lucrativos, o projeto Corujas realiza durante todo ano, ações para adquirir fundos e prestar o atendimento para as crianças e adolescentes, por isso, as ações sociais contribuem para o fortalecimento da instituição junto à sociedade. Atualmente são 42 alunos no projeto, que possui até mesmo fila de espera. Para aqueles que pretendem fazer doações ou conhecer as instalações, o Corujas do Bem fica na Rua Igarapava 294, no Jardim Alpino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local