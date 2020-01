Janeiro Roxo é Mês de Conscientização Sobre a Hanseníase

O mês de Janeiro é marcado pela campanha Janeiro Roxo, que tem por objetivo conscientizar sobre a hanseníase, doença crônica transmissível que afeta pele, nervos, olhos e nariz. Além de incentivar busca pela orientação e avaliação de sintomas, a fim de ampliar o número de diagnósticos precoces. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Catanduva, foram registrados em 2019 4 casos da doença.

A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium lepra e ou bacilo de Hansen. Os principais sinais são manchas claras, róseas ou avermelhadas no corpo, geralmente com diminuição ou ausência de sensibilidade ou calor, frio ou tato. Também podem ocorrer caroços na pele, dormência, diminuição de força e inchaços nas mãos e nos pés, formigamentos ou sensação de choque nos braços e pernas, entupimento nasal e problemas nos olhos. Embora a hanseníase não seja uma doença hereditária, ela é transmitida pelo ar e por meio do contato prolongado com uma pessoa contaminada. Atualmente, não existe necessidade de isolamento porque, iniciado o tratamento, a transmissão não ocorre mais. O tratamento da doença é realizado por medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local