Janeiro de 2020 Registra Recorde Histórico de Prisões Por Tráfico de Drogas

De acordo com balanço divulgado pela SSP – Secretaria de Segurança Pública, no primeiro mês de 2020 foram registradas 63 ocorrências de tráfico de entorpecentes em Catanduva, número 110% maior se compararmos com janeiro de 2019, em que houve 30 casos.

Esse é o maior resultado para um mês isolado desde que os dados começaram a ser contabilizados, em 2001.

A título de comparação, todos os meses sozinhos do ano passado foram: fevereiro de 2019 (53); março (35); abril (38); maio (38); junho (20); julho (53); agosto (48); setembro (57); outubro (52); novembro (52) e dezembro (58).

Conforme explicado à equipe do O Regional pela Seção de Comunicação Social da Polícia Militar de Catanduva, o 30° BPMI é o responsável direto pela apreensão de um expressivo índice de entorpecentes no município.

Segundo consta o depoimento, “O 30º BPM/I tem realizado, ao longo do ano, diversas operações policiais-militares, algumas delas voltadas ao combate ao tráfico de entorpecentes. Também contamos com o apoio do 9º BAEP de São José do Rio Preto/SP em situações pontuais ou esporádicas”.

Além disso, os dados também computam apreensões e prisões em flagrantes promovidas pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Catanduva.

Já a respeito dos bairros onde a incidência do crime é mais comum, a Polícia Militar apenas respondeu: “Com relação ao tráfico de entorpecentes, especificamente, não há indicadores relacionados a bairros do município”.

