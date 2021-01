Janeiro Branco: Psicóloga Fala Sobre os Cuidados com a Saúde Mental na Pandemia

O mês de Janeiro é dedicado à saúde mental e, para promover discussões acerca do tema, foi criada a campanha Janeiro Branco. A data foi idealizada pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão, na cidade de Uberlândia (MG). Inicialmente, a campanha contou com a participação de diversos profissionais e estudantes de psicologia de variadas regiões do país com o objetivo de estimular reflexões em relação à saúde mental e atenção psicossocial.

Em entrevista ao O Regional, a psicóloga Roberta D’Avanzo Sant’Ana, falou sobre o significado do “Janeiro Branco” em tempos de pandemia. “Estamos em um momento onde o tema saúde mental tem sido um tema recorrente de debate em nosso dia-a-dia e após o início da epidemia do COVID-19, transtornos psicológicos como ansiedade e depressão recebem cada vez mais atenção, esse ano a campanha Janeiro Branco vem com um diferencial, o cuidado a mais, um aspecto a mais, causado pela pandemia que se iniciou em 2020, mas que sofremos os reflexos dela, sem contar nossas preocupações, as consequências da pandemia do novo coronavírus estão causando pressão psicológica e estresse em grande parte da população afetada. As incertezas provocadas, e o medo de contrairmos a doença, pessoas que já sofrem com síndrome do pânico, depressão, ansiedade, podem ter um quadro clinico de piora, a pandemia pode trazer tudo isso para vida das pessoas, que não estão conseguindo ‘lidar’ com o esse momento, ressaltando que todos reagimos de maneiras diferentes a situações estressantes. O Janeiro Branco é uma campanha em prol da construção da cultura de Saúde Mental da humanidade. É uma Campanha que teve início em 2013, com a pretensão de transformar em uma ação global, sensibilizando a sociedade do quanto é importante cuidar da mente, chamando a atenção de todos para a importância e valorização da Saúde Mental. A campanha convida todos a refletirem sobre as formas, ações, estratégias e temas, que onde há Saúde Mental há possibilidades, oportunidades, horizontes e perspectivas para todos de maneira capaz a estimular e inspirar. Agora, mais do que nunca, é a hora contribuirmos nessa construção da cultura de Saúde Mental, convido a todos a refletirem sobre as formas, ações, estratégias e temas, que onde há Saúde Mental há possibilidades, oportunidades, horizontes e perspectivas, pois não é possível vivermos bem, sem cuidarmos de nossa mente, pois para sermos, totalmente, saudáveis temos que obter uma constante harmonia entre saúde mental, física e emocional. A Psicologia vem para ajudar, melhorando e cuidando de sua Saúde Mental e por consequência o seu bem-estar físico, melhorando a qualidade de vida. Que o início do ano, Janeiro Branco, possa contribuir com o fortalecimento e a disseminação de que “quem cuida da mente, cuida da vida”, que essa campanha sirva de motivação, de inspiração para que todos possam mudar, efetuando um planejamento, de forma que se sintam mais saudáveis, felizes em termos emocionais, sentimentais e físicos”, destacou.

A psicóloga também falou sobre quando devemos começar a nos preocupar e a cuidar da nossa saúde mental. “O maior sinal de alerta é quando, de alguma forma, temos a percepção que não estamos se sentindo bem, embora seja importante ressaltar que cada um de nós temos interpretações diferentes dos nossos sentimentos, dores, aspectos nos quais levará cada pessoa a buscar ajuda profissional é muito particular, porém temos que nos atentar nos sintomas do nosso dia a dia. Em época de pandemia os sintomas podem aparecer com mais frequência, na incerteza na qual vivemos, de uma vacina que nosso pais ainda não tem, em todo nosso cenário político e econômico, pode ocasionar estresse, tristeza, dificuldade nas relações, desânimo, temos sinais que merecem atenção como: problemas para dormir e falta de apetite, esquecimento, vontade de se ferir, esquecimento, impressão que seu mundo parece desmoronar (durante um período prolongado), uma dor inexplicável, vontade de não levantar da cama, etc. Sintomas que merecem nossa atenção e uma visita a um profissional de saúde mental, psicólogo. Mesmo que nunca tenha percebido nenhum desses sintomas temos que fazer a prevenção, temos que cuidar de nossa saúde mental, é preciso estar constantemente nos cuidando, temos que obter uma constante harmonia entre saúde mental e física, pois a falta de cuidados com nossa saúde metal pode vir a prejudicar nossa saúde, em um todo”, explicou.

Roberta finalizou se há diferença entre saúde mental e saúde emocional. “A saúde mental e emocional estão interligadas e se influenciam diretamente, o que diferencia uma da outra são alguns elementos sutis. A Organização Mundial de Saúde (OMS) a define saúde mental como “um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar de maneira produtiva e produtiva e é capaz de fazer uma contribuição para sua comunidade”. Podemos entender que a saúde mental diz respeito a transtornos e sintomas desencadeados por reações fisiológicas, às reações químicas, além das questões genéticas e hereditariamente, envolve questões cerebrais e neurológicas. Enquanto a saúde mental trata de um estado de equilíbrio psicológico e da inexistência de distúrbios como a depressão e a ansiedade, a saúde emocional abrange o estado de espírito de indivíduo. A saúde emocional influencia diretamente o comportamento das pessoas, podendo oscilar entre polos opostos, uma hora felicidade demais, outra tristeza demais, por exemplo. Podemos classificar a saúde emocional como um aprendizado, como lidar com nossos sentimentos, compreender nossas emoções e conseguir o equilíbrio, mantendo relacionamentos saudáveis, permitindo superar determinados acontecimentos de forma que não lhe traga sofrimento, são alguns fatores a saúde emocional. É de suma importante o cuidado com nossa saúde mental e emocional, entender as características de cada uma pode ser muito importante na hora de prevenir e se proteger das doenças que podem nos afetar psicologicamente.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local