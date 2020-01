Janeiro Branco Campanha Destaca a Importância da Saúde Mental

O ano se inicia cheio de promessas, sendo normal atribuir a busca por novos objetivos à passagem do ano. Esse novo ciclo inspira novas tentativas e renova as forças para concluir alguns objetivos. Contudo, imagine que em meio às novas expectativas, o motor que conduz a essa nova realidade não tem forças ou está desgastado. É o que acontece quando nossa mente não consegue se regenerar.

Os motivos podem ser vários. Sejam eles problemas familiares, de relacionamento, financeiros ou profissionais. O importante é compreender que esses fatores podem ser limitantes quanto a nossa capacidade de reação.

De acordo com a psicóloga Roberta Davanzo, o propósito da campanha é dar ênfase a saúde mental da humanidade. “O Janeiro Branco é uma campanha em prol da construção da cultura de Saúde Mental da humanidade. O intuito é transformá-la em uma ação global sensibilizando a sociedade do quanto é importante cuidar da mente, chamando a atenção de todos para a importância e valorização da Saúde Mental. A campanha convida todos a refletirem sobre as formas, ações, estratégias e temas, que onde há Saúde Mental há possibilidades, oportunidades, horizontes e perspectivas para todos de maneira capaz a estimular e inspirar. O nome Janeiro Branco foi inspirado no simbolismo da virada do ano, um momento que nos leva a planejamentos, realizações, busca de sonhos, novas propostas, reorganização dos planos de renovação das forças, utilizando a cor branca que possibilita qualquer ideia, criação, realização, ousadia, novos inícios e reinícios, uma folha em branco, onde qualquer história pode ser escrita ou reescrita. Apesar da campanha ter nascido através de psicólogos (as) contamos com a contribuição de todas as áreas do conhecimento humano para enriquecer, ampliar e promover a conscientização a respeito de todas as temáticas relacionadas ao universo da Saúde Mental. Que essa Campanha e o início de ano possam contribuir o fortalecimento e a disseminação de uma “cultura da Saúde Mental”, que sirvam de motivação, de inspiração para que todos possam mudar, efetuando um planejamento, de forma que se sintam mais saudáveis, felizes em termos emocionais, sentimentais e físicos”, explicou.

A falta de cuidado com a mente pode causar um impacto negativo e abrir portas para outros males. “Para termos uma vida saudável, longa e com disposição, temos por hábito pensarmos em nossa saúde física, fazer exercícios físicos e ter uma alimentação saudável. Mas pouco adianta ter um corpo saudável se nossa saúde metal, a saúde da mente for negligenciada. Temos que obter uma constante harmonia entre saúde mental e física, pois a falta de cuidados com nossa saúde metal pode vir a prejudicar nossa saúde, em um todo, pode nos levar ao desenvolvimento de transtornos, relacionados a depressão, ansiedade, sintomas intrínsecos ao quadro, como tristeza profunda, isolamento social, falta de entusiasmo com a vida, abrindo as portas de entrada para outros males, podendo minar nossa qualidade de vida, além de aumentar os números de suicídios, transtornos de humor, alimentares e do sono, bipolaridade, comportamentos compulsivos e obsessivos, o que vem inviabilizando o desenvolvimento de vidas humanas, trazendo falta de saúde e equilíbrio emocional. A Psicologia vem para ajudar a reverter estes quadros, melhorando e cuidando de sua saúde mental e por consequência o seu bem-estar físico e mental. Perante a esse quadro, temos que entender que nossa saúde mental também merece, total atenção por estar diretamente ligada à nossa saúde física, ao nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida”, finalizou Roberta.

Criada em 2014 a campanha procurou uma forma de cuidar da mente e induzir a busca por alternativas ao estresse imputado a todos em suas rotinas. O projeto se iniciou em Uberlândia – MG, espalhando-se por todo Brasil e em outros países. Entre os quais podemos citar Angola, Japão, Colômbia, Estados Unidos, Portugal e Holanda. Nos últimos anos, tornou-se Lei Municipal e Estadual, se estabelecendo como mês da saúde mental em vários municípios.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local