‘Jade Autism’ É Apresentada Como Nova Ferramenta Para Desenvolvimento de Autistas

Aconteceu nesta terça-feira (19) uma apresentação do startup que criou um premiado aplicativo voltado a pessoas com autismo, a plataforma foi apresentada para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

O app Jade Autism usa jogos cognitivos para promover o desenvolvimento de pessoas com autismo, principalmente crianças, ao mesmo tempo em que coleta dados de utilização do usuário que são compartilhados de forma segura com profissionais de saúde e educação responsáveis por seu tratamento.

O empresário foi recebido pelo ministro do MCTI, Marcos Pontes, e teve a oportunidade de conhecer a iniciativa, ao lado do secretário de Empreendedorismo e Inovação, Paulo Alvim, e outros membros da equipe do ministério.

A startup fundada por Ronaldo Cohin teve como inspiração seu próprio filho para o desenvolvimento do aplicativo. O software já está no mercado há 3 anos e está disponível em 4 línguas, em 149 países e com mais de 80 mil usuários. Em dezembro, ganhou o prêmio da GITEX Future Stars, em Dubai. De acordo com o empresário, as pessoas com autismo, sofrem bastante preconceito e são muitas vezes estigmatizadas. Mas que com o tratamento adequado, tem um enorme potencial.

O aplicativo foi desenvolvido com especialistas da área e utiliza técnicas de aprendizagem por tentativas discretas, uma metodologia aplicada há mais de 40 anos e validada por cientistas. A metodologia ajuda o usuário em sua socialização e desenvolvimento pessoal. No jogo também existem algoritmos de leitura comportamental que coletam dados da criança, como suas reações durante o jogo e sua evolução em determinadas áreas.

A empresa tem como seus clientes e parceiros instituições especializadas para o tratamento de pessoas com autismo, como Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais (APAEs) de diversos estados, como Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Fora do Brasil, a startup trabalha junto ao sistema de saúde pública do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) para a implementação do software no país. De acordo com o empresário, o uso de uma ferramenta como essa em larga escala, como nesse caso, pode trazer grandes benefícios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local