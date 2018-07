“Já Que Não Fazem Por Nós, Fazemos do Nosso Jeito”, Diz Usuário Do Transporte Público

“Já que não fazem por nós, fazemos do nosso jeito” – é o que afirmaram os usuários do transporte coletivo. Mais uma vez a Reportagem de O Regional recebeu reclamações a respeito das condições do transporte público no bairro Cidade Jardim, onde os próprios moradores resolveram adaptar bancos nos pontos de ônibus para melhorar as condições de espera da população.

Nossa reportagem foi até o local conferir de perto a situação. Na Rua Cruz das Almas, nas proximidades de um reservatório de água, há um ponto de ônibus. Sem sinalização, estrutura e cobertura, a solução encontrada pelos moradores foi ajustar as madeiras e construir um banco.

“Ainda bem que eles fizeram esse banquinho. Eu, por exemplo, tenho problema no pé, o que também afeta a minha coluna. Se eu ficar por muito tempo em pé, começo a sentir dor, sem contar que o ônibus demora muito”, afirmou Maria, aposentada com 73 anos.

“É difícil ver as condições que nós enfrentamos aqui. É ponto sem calçamento, sem cobertura, sem estrutura alguma. Um verdadeiro descaso com a população” confessou um morador que prefere não ser identificado.

Ainda no Cidade Jardim, outro local é constantemente alvo de reclamação: o novo ponto de ônibus instalado na Rua Itamarajú com a Catalão. Vendo a dificuldade da população, Antônio, que reside próximo ao local, arregaçou as mangas e construiu um banco, mas de acordo com informação dos próprios moradores, o assento foi retirado.

“Pelo menos a gente esperava o ônibus sentado. É difícil para quem é idoso ficar em pé, para quem tem criança de colo. Um ponto de ônibus com cobertura e assento é o mínimo que se pode fazer. O banco estava pronto, foi retirado, agora não temos nem onde sentar”, alegou Fátima, funcionária do lar.

A Reportagem de O Regional novamente questionou a Prefeitura a respeito do término dos serviços no local, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.

