Já Estão Abertas As Matrículas Para 2020 Na Rede Estadual De Educação

Foi dado início na última segunda-feira, dia 26 de agosto, a matrícula para o ano letivo de 2020 da rede estadual de ensino. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo espera que 2,5 milhões de responsáveis pelos estudantes matriculados nas escolas estaduais de São Paulo realizem a matrícula 2020.

“A matrícula pode ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP (pode ser baixado na Play Store, pelo sistema Android ou Apple Store, no IOS) ou Secretaria Escolar Digital (sed.educacao.sp.gov.br). O prazo para este serviço começa nesta segunda e vai até o dia 23 de setembro, para quem já é aluno das escolas estaduais. A inscrição para os estudantes de outras redes vai ocorrer entre 1 a 31 de outubro. Com isso, passarão a ter acesso às plataformas digitais da SEDUC. Com a atualização cadastral dos responsáveis pelos alunos, a Seduc quer aumentar o acesso às plataformas digitais da Seduc, e dessa forma, estruturar novos canais de comunicação”, informa a nota oficial da secretaria.

Já de acordo com o Secretário de Educação, Rossieli Soares, “queremos que o cadastro seja todo feito online a partir do ano que vem. Estamos ampliando o leque de opções, uma vez que o pai ainda terá a escola e a secretaria como apoio para realizar a matrícula. Queremos otimizar o pessoal e também tornar o processo mais automático”.

Aplicativo

Por meio do aplicativo Minha Escola SP, ainda é possível ter acesso a boletim com notas e faltas, horário de aulas e até uma versão digital da carteirinha estudantil, com foto, nome, série e unidade do aluno.

“Para fazer o login, os estudantes devem preencher os campos com os números do R.A. – registro do aluno – e a senha que já utiliza na Secretaria Escolar Digital (SED). Para ter acesso ao RA é preciso ter um cadastro. Aqueles que ainda não possuem o cadastro poderão realizar a confirmação da matrícula na escola do estudante e atualizar seu cadastro”, finaliza a divulgação.

