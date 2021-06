Já Estão Abertas as Inscrições em Projeto Para Redução de Infecções Hospitalares

Já estão abertas as inscrições para hospitais públicos ou filantrópicos de todo o País podem se inscrever para o projeto Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil.

A iniciativa vai selecionar 204 instituições para fomentar o suporte técnico e práticas seguras que promovam a ampliação da qualidade e segurança em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

As inscrições ficarão abertas até o dia 30 de junho. Os gestores dos hospitais interessados poderão se candidatar ao preencher um formulário com questões sobre o profissional responsável pela inscrição e informações gerais sobre os hospitais.

Ao final do projeto, que tem duração prevista de 24 meses, os profissionais das unidades irão implementar ou aprimorar o desempenho por meio da aplicação de diretrizes de práticas seguras para prevenção de: Infecção primária da corrente sanguínea, associada ao uso de cateter venoso central; Infecção urinária associada ao uso de cateter vesical e; Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV).

Além de ser público ou filantrópico, para se candidatar ao projeto, o hospital precisa ter, no mínimo, 100 leitos ativos – sendo 10 de UTI adulto ou pediátrico. Também é necessário ter apoio institucional para se candidatar (responsável legal do hospital).

METODOLOGIA

Cada grupo de 34 hospitais será acompanhado por profissionais dos Hospitais de excelência, que compõe o Programa de Apoio ao De- senvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). A unidade será responsável pela condução das sessões virtuais de treinamento, assim como o suporte contínuo e pelas visitas virtuais ou presenciais.

O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde, por meio PROADI-SUS, em parceria com os seis hospitais do PROADI: Hospital Albert Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital da Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio Libanês, que será os responsáveis por todo o suporte técnico ofertado nas capacitações.

Ariane Pio

Da Reportagem Local