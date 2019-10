IV Semana Nacional Do Livro E Da Biblioteca Será Realizada No IFSP

O Instituto Federal de Catanduva estará realizando a IV Semana Nacional do Livro e da Biblioteca de 21 a 24 de outubro, das 14h às 17h, na biblioteca do instituto. O evento é gratuito, mas as inscrições são limitadas.

O objetivo do evento é conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância da Biblioteca para o processo de formação do aluno, nos aspectos críticos, estéticos e educacionais, assim como, estimular a criatividade, a livre expressão e a formação humana como complemento da formação escolar.

Nesta edição estão previstas diversas palestras, feira do livro, bate-papo com ­escritores, cursos, oficinas, discussão sobre obras literárias cobradas em vestibulares e contação de histórias tudo com autores de obras locais.

Confira a programação: No dia 21 de outubro haverá um bate papo com autores de quadrinhos, RPG, Ficção Fernando Fontana e Rogerio de Melo. No dia 22, bate ­papo com autor de literatura fantástica Sid Castro. No dia 23, oficina de mangá e bate papo com autor Fernando Huega. No dia 24, bate pa­po com jovens autores Bianca Brighenti, Isabela Bistafa e João José. Além disso, o evento contará com sorteio de brindes e venda de livros.

Data – A Semana do Livro e da Biblioteca foi instituída nacionalmente por meio do Decreto nº 84.631 de 09 de abril de 1980 pelo Minis­tério da Cultura (MinC) que a ­definiu para começar no dia 23 de outubro e concluir a co­memoração do dia 29 ­do ­mesmo mês, dia em que ­se comemora o dia Nacional ­do Livro (Lei nº 5.191 de 18 ­­­­de dezembro de 1966).

O link para se inscrever nos dias do evento: http://ctd.ifsp.edu.br/portal/component/content/article?id=916.

Ariane Pio

Da Reportagem Local