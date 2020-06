IV Edição Do Concurso Literário Abrace Um Autor Está Com Inscrições Abertas

O Instituto Federal do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para a IV edição do Concurso Literário Abrace um Autor até o dia 20 de julho. O concurso está dividido em duas categorias, interna (para alunos e servidores do IFSP) e externa (aberta a todos os interessados), e recebe textos inéditos escritos em língua portuguesa.

Os interessados podem inscrever, gratuitamente, textos com no máximo três páginas, nas modalidades Conto, Poesia ou Crônica.

Organizado pelo projeto de extensão Arte Mundana e pelo projeto de ensino Abrace um Autor, ambos do Câmpus São Paulo, o concurso tem sido responsável por divulgar o trabalho de diversos escritores no Brasil e no exterior. Sua última edição contou com mais de 600 inscrições de dez países diferentes. A edição de 2020 foi lançada em live no Instagram, no Sarau Virtual Arte Mundana (@grupoartemundana) ,no dia 25 de maio.

Os interessados podem inscrever, gratuitamente, textos com no máximo três páginas, nas modalidades Conto, Poesia ou Crônica . Para acessar o formulário de inscrição na categoria interna clique em https://tinyurl.com/ybmwf4qz . Já o formulário para inscrições na categoria externa está disponível em https://tinyurl.com/ycr65y94 Os textos vencedores serão publicados na revista eletrônica Odisseia Literária e convidados para cerimônia de premiação, em data a ser definida.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook