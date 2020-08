Itens Básicos Da Cesta Tem Aumento De Preço Em Mercados De Catanduva

Com a pandemia muitas pessoas correram para os supermercados para estocarem alimentos e produtos de higiene. Agora, segundo a APAS, Associação Paulista de Supermercados, já publicou anteriormente que houve uma desaceleração de clientes em busca de compras para armazenamento.

No mês de julho, os itens verificados pelo Jornal O Regional estavam em torno de R$ 1,50 a R$ 2 mais em conta que neste mês. No mês de agosto o arroz tipo 1,pacote de 5 quilos está sendo vendido por R$ 15 a R$ 18 e o feijão carioca, o produto mais procurado no pacote de 1 quilo, está em torno de R$ 5,99 a R$ 8,99. Já o açúcar se mantém, a mais de quatro meses com o mesmo valor.

O arroz e o feijão registraram alta variação de preços antes e depois do começo da pandemia de Covid-19 devido primeiramente a pandemia e agora pela escassez de chuva no estado. No Sudeste, a variação foi de 4,55% e, no Centro-Oeste, de 0,56%. A região Sul teve a maior alta no período analisado, chegando a 8,52%. Em segundo lugar, está a região Nordeste, com 7,04%.

Uma cliente que estava em um dos mercados pesquisados contou que o jeito é procurar comprar o mais em conta já que a compra do mês ainda segue com carne, produtos de limpeza e higiene e também verduras e legumes. Ela conta que há dois meses conseguia comprar com R$ 600 tudo que precisava para ela e o marido passar o mês, já agora ela deixa de comprar alguns produtos não tão importantes para conseguir levar a compra com itens que são básicos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

