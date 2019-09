Itajobi Terá Curso Ministrado Por Coordenador do Programa Município Verdeazul

A prefeitura de Itajobi realizará um curso de poda de arvores urbanas com José Walter Figueiredo Silva, coordenador estadual do Programa Município VerdeAzul, no dia 14 de setembro, as 9h no Rotary Club.

O curso é aberto a todos os interessados, sem necessidade de conhecimentos prévios, um curso útil para tanto iniciantes como experientes em podas, mas que não tenham costume de trabalhar com equipamento de segurança. O curso apresenta teoria e prática capacitando os participantes a subir em altura com segurança e confiança. Este não é um curso para aprender a usar motoserra ou como podar certas árvores, mas sim para aprender a podar em altura com segurança usando equipamento de escalada.

Curso ideal para quem tem a necessidade de podar árvores em área urbana, ou para aqueles que estão contemplando poda em altura como profissão. Hoje existe uma falta de profissionais que trabalham com poda em altura. Esta falta gera muitas oportunidades para aqueles iniciando na profissão.

O Programa VerdeAzul (PMVA) é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo onde entregou 164 certificados de qualificação para municípios paulistas e a cidade de Itajobi está entre elas.

Atualmente, estão inscritos no programa 638 municípios do Estado que, ao participarem de um ciclo, são avaliados em ações fundamentadas em dez diretivas: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

Os municípios certificados ganham o direito de utilizar a logomarca da certificação e assim agregar valor às transações comerciais de seus produtos. Com a qualificação, os interlocutores municipais podem ter acesso ao sistema por meio de senha e login para conferir as notas e avaliações das suas cidades.

Ariane Pio

Da Reportagem Local