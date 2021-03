Itajobi Realiza Sanitização das Escolas Para Reforço no Combate à Pandemia

A Prefeitura de Itajobi, por meio da Diretoria Municipal de Educação e Cultura (DMEC) iniciou na semana passada um trabalho de sanitização em todas as escolas do município.

As duas primeiras a receberem a sanitização foram a EMEI “Prof.ª Shirley Aparecida Furlan Aleixo e a EMEF “Inácio da Costa”. A Diretora da DMEC, Glauci Rodrigues Pastre, conta que a sanitização ocorrerá duas vezes por semana em cada escola, até que diminua a curva de contaminação da COVID-19.

“O objetivo da administração municipal é garantir a segurança dos alunos nesse retorno gradativo das aulas, que ainda ocorrem no sistema híbrido e também tranqüilizar os pais. O trabalho de sanitização reduz a presença de microorganismos nocivos à saúde, diminui a proliferação de doenças e protege os ambientes fechados onde há circulação de pessoas.”

Ela ainda explica que como o efeito residual é reduzido para a segurança das crianças e dos profissionais presentes nas escolas, esse tipo de trabalho é feito com espaço curto de tempo entre as aplicações e utiliza misturas de produtos seguros para a saúde dos alunos. Nos finais de semana também ocorrerá a sanitização dos ônibus utilizados para transportes dos alunos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local