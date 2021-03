Itajobi Pede Adesão ao Consórcio Público de Municípios Para Vacinas da Covid-19

A Câmara de Vereadores de Itajobi aprovou na segunda-feira (15), o Projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito Sidiomar Ujaque (Paquinho) de adesão ao Consórcio Público de Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, para a compra de vacinas para o enfrentamento à pandemia da COVID-19.

O objetivo é que a prefeitura possa comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda.

O consórcio garante segurança jurídica no caso de o PNI não dar conta de suprir toda a população.

De acordo com o Prefeito Paquinho, a adesão ao Consórcio é muito importante. “Nosso objetivo é garantir a vacina para toda a população, por isso aderimos ao Consórcio”.

A Lei Municipal nº1.460/2021 será encaminhada para Brasília, junto com os demais documentos necessários para formalização da adesão ao Consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local