Itajobi Participa do VIII Simpósio de Restauração Ecológica em SP

A equipe do Departamento Municipal de Meio Ambiente de Itajobi participou do VIII Simpósio de Restauração Ecológica “Desafios do processo frente à crise ambiental”. O evento aconteceu no período de 04 a 08 de novembro, nas dependências do Instituto de Botânica e no São Paulo Expo, São Paulo.

Trata-se de um evento dirigido à comunidade atuante no campo de restauração ecológica, cujo objetivo é de oferecer subsídios para a discussão, análise, execução de estudos, projetos e ações relacionadas à restauração ecológica, fundamentados em conceitos desenvolvidos pela comunidade científica e em experiências práticas do setor privado, além da possibilidade de empresas e profissionais da área apresentarem seus produtos e serviços.

Nesta edição, com base na pesquisa científica e nos processos socioambientais, promoveu o cumprimento da legislação ambiental e de metas estabelecidas para a conservação da biodiversidade e a restauração ecológica, com sustentabilidade social. Estas tendências foram apresentadas e discutidas em mesas-redondas, palestras, cursos, estandes de apresentações de trabalhos científicos e atividades, relacionadas à disponibilização de serviços e produtos voltados à restauração ecológica.

As edições anteriores do simpósio reuniram, aproximadamente, 1000 participantes, entre universidades, institutos de pesquisa, órgãos oficiais, licenciadores, consultores ambientais, grandes empresas, instituições financeiras, Ministério Público, ONGs, alunos de graduação e pós-graduação, órgãos de assistência técnica, etc.

A expectativa da organização sobre VIII Simpósio de Restauração Ecológica superou os eventos anteriores em número de participantes, na qualidade dos debates e, principalmente, nos seus desdobramentos para promover avanços em Restauração Ecológica e nas políticas públicas para o setor.

Ariane Pio

Da Reportagem Local