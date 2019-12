Itajobi Participa Da Campanha Fique Sabendo Com Testes De Dsts

O Departamento Municipal de Saúde realiza, de 02 a 06 de Dezembro, a Campanha Fique Sabendo no município de Itajobi. Com objetivo de incentivar à prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), durante toda a semana serão realizados testes de HIV, sífilis, hepatites virais e ações de conscientização – transmitidas por sexo sem proteção ou por contato com seringas, agulhas e outros instrumentos cortantes.

Para participar, basta comparecer na Unidade de Saúde Dr. Dalillo Biscegli, em frente à Igreja Matriz, das 8h às 11h e das 13h às 16h. É preciso apresentação de RG ou outro documento com foto. Qualquer pessoa pode ter acesso ao serviço. O resultado do teste é individual e fica pronto em alguns minutos. Os testes são gratuitos, sigilosos e não requerem jejum.

A Secretaria de Estado da Saúde tem implantado a realização a maior ação de testagem de HIV do país, com um recorde histórico: 99,2% dos municípios de SP aderiram à campanha Fique Sabendo, que começou neste domingo (1º), Dia Mundial de Luta Contra a Aids. A mobilização anual ocorre por meio do Centro de Referência e Treinamento IST/Aids-SP, em parceria com 640 prefeituras, e está em sua 12ª edição.

Por todo o Estado, deverão ocorrer cerca de 400 mil exames, em sua grande maioria realizados pelo método rápido, com resultado no mesmo dia. Serão 176 mil testes rápidos de HIV e 168 mil de sífilis, com oferta também de exames convencionais (36 mil de HIV e 28 mil de sífilis), conforme aponta a coordenadora da Organização da “Fique Sabendo”, Karina Wolffenbuttel. O período oficial da campanha será deste domingo (1º) a sábado (07). Mas cada município poderá avaliar seu contexto local e estender a ação pelo tempo que considerar adequado. A programação completa da mobilização pode ser consultada em www.saude.sp.gov.br.

A Fique Sabendo visa levar os testes a mais pessoas, com garantia de sigilo, confiança, qualidade no processo diagnóstico, vinculação à referência e acesso oportuno ao tratamento. Por isso, há também ações extramuros de testagem, que ampliam o acesso ao serviço em locais fora das unidades de saúde, serão realizadas 57,5% dos municípios com programação em dias úteis e finais de semana; “273 municípios abrirão as unidades de saúde nos fins de semana nesta campanha”, segundo Márcia Santos, que integra a equipe de organização.

Ariane Pio

Da Reportagem Local