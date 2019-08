Itajobi Faz Campanha Municipal De Vacinação Contra Sarampo

Hoje (30) acontece a campanha municipal de vacinação contra o sarampo na cidade de Itajobi. Segundo informações da secretaria de saúde de Itajobi, a cidade registrou um caso suspeito nesta semana. O sarampo é uma doença grave que se espalha rapidamente por isso as unidades de saúde funcionam das 8h às 12h.

O Departamento Municipal de Saúde de Itajobi está pedindo para quem não se vacinou comparecer nos postos de saúde para a imunização. A ação continua focada no público-alvo, composto por crianças de seis meses a 1 ano de idade incompletos a 4 anos receberá uma dose da tríplice viral e uma dose da tetra viral, de 5 a 29 anos recebem as duas doses da tríplice viral e de 30 anos a 49 anos uma dose da tríplice viral.

Além disso, a secretaria de saúde lembra que todos devem levar a carteira de vacinação. Todas as pessoas que não tenham o registro da vacina contra o sarampo em suas carteiras de vacinação devem ser imunizadas. Há uma preocupação especial com as crianças, que são o grupo de maior risco em adquirir a doença. Não há validade da vacina contra o sarampo.

No Estado de São Paulo contabiliza 484 casos de sarampo em 2019, até a metade de julho, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. Desse total, 363 foram registrados na capital, quantidade que vem crescendo a cada nova semana. Para tentar conter o avanço do vírus, os órgãos de saúde se mobilizaram para reforçar a campanha de vacinação contra a doença, especialmente focada para os jovens.

Ariane Pio

Da Reportagem Local