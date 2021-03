Itajobi Estende Prazo Para Pagamento Do IPTU, TSU, E ISSQN/TLE 2021 Com Desconto

A prefeitura de Itajobi anunciou aos contribuintes que desejam pagar os impostos como IPTU, TSU, ISSQN e TLE do exercício de 2021 com 20% de desconto, em parcela única, poderão fazer o pagamento até o próximo dia 31 de março.

Quem optar por parcelar o valor do imposto, em dez parcelas, a data de vencimento da primeira parcela também será no dia 31 de março.

As próximas parcelas terão vencimento no dia 22 de cada mês, a partir de Abril, finalizando no mês de Dezembro de 2021.

A novidade foi divulgada em rede social da prefeitura de Itajobi.

Ariane Pio

Da Reportagem Local