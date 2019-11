Itajobi e Embaúba Participarão Da “Reunião Projetos De Restauração Ambiental”

Os prefeitos de Itajobi e Embaúba estarão participando de uma reunião em São José do Rio Preto, na segunda-feira (11), às 14h, na sede do Semae, para discutir projetos de restauração ambiental. A reunião contará com a presença do coordenador do Programa Município, VerdeAzul (PMVA), José Walter Figueiredo, da secretária municipal de Meio Ambiente, Kátia Penteado, do superintendente do Semae, Nicanor Batista Jr. e do secretário municipal de Agricultura, Antonio Pedro Pezzuto.

Também foram convidados os prefeitos dos municípios: Araçatuba, Altinópolis, Divinolândia, Miguelópolis, Iacanga, Piacatu, São Pedro, Três fronteiras, Rubineia e Presidente Prudente. Também irão participar da reunião representantes da AES Tietê, acompanhados de investidores belgas.

Durante a reunião, a Prefeitura de Rio Preto e o Semae irão apresentar as ações realizadas e futuras de proteção e recuperação ambiental, com destaque para a Bacia do rio Preto, a montante Represa Municipal. A AES Tietê e seus parceiros apresentarão o que podem fazer e o que têm a oferecer para os municípios, na área ambiental.

Outro tema será o Projeto Ambiental que está sendo elaborado com o propósito de restaurar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) das Bacias do rio Preto e Córrego dos Macacos, conciliando com os Sistemas Agroflorestais – SAF, proporcionando assim a geração de renda aos pequenos proprietários rurais por meio do Pagamento por Serviços Ambientais – PSA.

Ariane Pio

Da Reportagem Local