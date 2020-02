Itajobi Divulga Programação de Carnaval e Promete Desfiles e Shows

A Prefeitura de Itajobi por meio da Secretaria de Cultura preparou uma programação de carnaval que atende todas as faixas etárias para que a população comemore o Carnaval 2020 com muita folia e segurança. A programação é gratuita.

No dia 22 e 24 haverá desfile da Bateria Ala Jovem com saída de frente da Casa da Agricultura, às 21h. O percurso se encerrará na Praça 9 de Julho. Já no dia 23 e 25 a folia está garantida com a apresentação da Banda Tropical, o evento terá início às 15h, na Praça 9 de Julho.

“A Prefeitura de Itajobi vem tentando resgatar os antigos carnavais, com banda tocando músicas variadas e típicas, incluindo as famosas Marchinhas, no bom estilo dos Carnavais de Salão, porém hoje realizado na Praça 9 de Julho, área central da cidade. Outro elemento que traz esse resgate, desde o ano passado, é o desfile da Bateria Ala Jovem, que ressurgiu depois de quase 30 anos pela iniciativa de alguns itajobienses que fizeram parte da bateria no passado e com o apoio da Prefeitura. Nos carnavais das décadas de 70, 80 até meados dos anos 90, a Bateria Ala Jovem percorria a Rua Pedro de Toledo, rua central da cidade, acompanhada dos Blocos fantasiados que depois iam para o salão, além do Rei Momo e da Rainha dos carnavais itajobienses, e com o resgate, farão parte do antigo trajeto, mas terminando sua apresentação também na Praça 9 de Julho”, explicou Sérgio Martucci, Gestor de Cultura e vice-presidente da Comissão Municipal de Eventos.

Os organizadores do evento esperam que a população prestigie, que já é tradição na cidade. “A nossa expectativa é a reunir a população itajobiense de diversas idades, as famílias em torno de uma festa tão tradicional e tão popular no Brasil que é o Carnaval, proporcionando diversão e alegria vividas nos antigos carnavais itajobienses”, finalizou.

Myllaynne Lima

Editora Chefe