Itajobi Completa no Domingo 102 Anos de Emancipação Político Administrativa

Conhecida como a terra do limão, o município de Itajobi vai completar no próximo domingo, dia 04 de Abril, 102 anos de fundação. Devido à pandemia provocada pela Covid-19, a tradicional festa com rodeio de Itajobi não será realizada.

A atual gestão está sob o comando do Prefeito Sidiomar Ujaque (Paquinho). Além de mais um ano de vida, Itajobi celebra o desenvolvimento. Somente nos primeiros quatro meses do ano foram realizados no município limpeza, roçagem, coleta de entulhos, reformas, obras asfálticas.

Além disso, a cidade conquistou duas vans Renault Master para transportes de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Um ônibus semi-novo completo oferecendo todo o conforto para o transporte e três ambulâncias para o Departamento Municipal de Saúde.

Em parceria com a Energisa, foram trocadas lâmpadas de iluminação pública, na área central também foram colocadas lâmpadas de LED.

Outro destaque é a aproximação com os funcionários públicos e munícipes. Além de reuniões frequentes em todos os departamentos, o Prefeito disponibiliza o atendimento à população no gabinete, com a atual Fase Emergencial, o contato com a população tem sido realizado nas ruas da cidade. O Prefeito também realiza reuniões com diretores de departamentos, deputados e assessores de deputados no gabinete para discutir melhorias para a população itajobiense.

A atual administração foi a São Paulo e conquistou verba no valor de R$ 900 mil com o Deputado Federal Gilberto Nascimento (PSC), no escritório Estadual do PSC, sendo R$ 500 mil para infraestrutura e R$ 400 mil para a Saúde.

As escolas também foram contempladas com melhorias com a construção de duas salas de aula na EMEI Profª Shirley Aparecida Furlan Aleixo e a construção de uma sala de aula na EMEIF Jesus Menino. Também foi realizada a entrega de Kits dos novos móveis escolares. As escolas receberam camas empilháveis para a educação infantil, conjuntos de refeitório infantil e adulto e conjuntos de mesas e cadeiras para a educação infantil. O ônibus escolar foi reformado com pintura, bancos, pneus e motor novos.

Para garantir mais segurança, foram instaladas câmeras de vide monitoramento em todas as entradas e saídas de Itajobi. O sistema é compartilhado junto à Polícia Militar, para que o monitoramento das ocorrências seja realizado em tempo real.

No combate ao coronavírus, foi instalado o Centro Covid – o atendimento dos pacientes com síndromes respiratórias é feito em um prédio separado. Também é realizado o acompanhamento da vacinação.

Por fim, está sendo realizado o apoio Geral da Assistência Social – que triplicou o número de atendimento para a população em situação de vulnerabilidade. A distribuição de medicamentos Farmácia Municipal teve um aumento significativo nesse ano.

História

Em 22 de junho de 1884, Inácio Nantes da Costa e sua mulher criaram a Fazenda Campo Alegre, entre os córregos do Papagaio, Monjolinho, Cisterna e Queixada. No final do século XIX, começaram a chegar imigrantes alemães, sírios e italianos na região, que era chamada de Campo Alegre das Pedras. Em agosto de 1906, foi criado o Distrito de Paz de Itajubi, através da Lei Estadual 993, de 2 de agosto de 1906. Em 26 de outubro de 1918, a Lei Estadual 1 604 criou o município de Itajubi, instalado e 04 de abril de 1919, desmembrado de Itápolis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local