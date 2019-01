Itajobi Avança 92 Posições no Programa Município VerdeAzul

Itajobi avançou 92 posições no ranking de Certificação do Programa Município VerdeAzul. Em 2018, o município vizinho ocupa a 47ª posição. Já em 2017, ocupava a 139ª colocação. Dos 645 municípios participantes do projeto, apenas 69 obtiveram a certificação. Para obter o selo era preciso pontuar mais de 80 pontos nas diretivas do programa.

O estudo avalia 10 diretivas: município sustentável, água, esgoto, resíduos sólidos, uso do solo, estrutura e educação ambiental, arborização urbana, conselho ambiental, biodiversidade e qualidade do ar e em cada uma delas, 10 ações a serem desenvolvidas pelo município.

“É uma felicidade muito grande conquistar o Selo VerdeAzul para Itajobi. A capital do limão, prova a cada dia estar preocupada e se preparando para o futuro, garantindo qualidade de vida à população, atraindo investimentos e gerando mais empregos”, informa a diretora municipal de meio ambiente, Simone Navarro Gerlach.

A solenidade de entrega da certificação e troféus aconteceu neste mês em São Paulo.

“O Programa Município VerdeAzul tem como ferramenta as capacitações, para que os municípios sejam propagadores das ideias e dos ideais ambientais”, afirma Eduardo Trani, secretário de estado do meio ambiente.

O programa tem como objetivo certificar, ao longo dos anos, todos os municípios paulistas engajados com políticas de sustentabilidade e exigidas nos critérios avaliados.

“A intenção do Programa, para daqui 20 anos, é certificar todos os municípios paulistas, desenvolvendo as cidades, gerando empregos e sempre cuidando do Meio Ambiente”, diz José Walter Figueiredo Silva, coordenador do Programa.

Catanduva ocupa a 24ª posição no ranking com um total de 86,78 pontos. No ano anterior, a Cidade Feitiço ocupava a 34ª posição.

Karla Sibro

Da Reportagem Local