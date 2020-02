Itajobi Anuncia Investimento de Mais de R$ 2 mi Para Recape e Outras Áreas

Com superávit de 2019, a prefeitura de Itajobi pretende investir em recapeamento asfáltico e obras no anel viário. Para isso, R$ 2,1 milhões foram remanejados ao orçamento de 2020.

Para o recape das ruas de Itajobi será utilizado R$ 1 milhão. O restante está previsto em obras como rotatórias no anel viário.

Conforme a administração, a cidade precisa realizar manutenção no asfalto que há anos não recebe melhorias.

Já as obras consideradas fundamentais n a prevenção de acidentes, além de Galerias no novo Cemitério Municipal também estão no pacote para reformas . Ainda serão destinados R$ 200 mil ao Fundo Municipal de Saúde para manutenção do Atendimento Médico e Ambulatorial do Município.

A Administração da cidade de Itajobi ainda ressalta os resultados, afirmando que mesmo com todas as obras e investimentos realizados no município no último ano, e mantendo o salário dos servidores rigorosamente em dia, a Prefeitura conseguiu terminar o ano de 2019 com um excelente saldo positivo, e 2020 foi iniciado com grandes investimentos em benefício da população.

Ariane Pio

Da Reportagem Local