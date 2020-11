Irmã Lorayne, de Catanduva, Vence o Programa Masterchef

Irmã Lorayne Caroline Tinti, freira missionária das Irmãs de Nossa Senhora da Ressureição, de 33 anos, foi a ganhadora da última edição do programa Masterchef Brasil, que mudou o formato em julho e, a cada exibição tem um ganhador.

A freira vive atualmente em São Paulo e participou de diversas etapas para chegar a cozinha do Masterchef.

Depois da exibição do programa, Irmã Lorayne gravou vídeo e falou sobre a felicidade de sair vencedora do quadro. “Gente estou aqui, muito feliz, para agradecer toda a torcida, todas as mensagens, todo carinho que recebi. E a vitória é nossa. Masterchef 2020, obrigada por tudo. Eu to muito feliz”.

A freira participou do 17º episódio do programa e virou destaque nacional. O Portal da emissora destacou que é a primeira vez desde 2014, quando o programa teve início, que uma freira leva o troféu de melhor cozinheira amadora do país.

Lorayne teve como prova fazer um tiramisú e um estrogonofe de camarão. Foi elogiada pelos três jurados nos dois desafios. Contando um pouco da sua história, agora nacionalmente conhecida, Irmã Lorayne afirmou que sua relação com a comida teve início antes mesmo da vida religiosa. Afirmou que foi com a sua avó, que aprendeu a cozinhar. Já no convento, passou a cozinhar para cerca de 20 freiras e foi aperfeiçoando o dom gastronômico.

A mudança do formato no programa foi pensada por conta da pandemia do coronavirus. Evitando, desta forma, uma grande quantidade de cozinheiros no palco, no mezanino.

Agora, a cada episódio do programa, quatro cozinheiros se enfrentam e o resultado é divulgado no mesmo dia.

Além do troféu Masterchef, a irmã ainda ganhou prêmios.

Karla Konda

Editora Chefe