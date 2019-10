Irmã Dulce É Canonizada Santa Do Brasil e Exemplo De Humildade

Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, tendo recebido o epíteto de “o anjo bom da Bahia”, foi uma religiosa católica brasileira, que fez muitas ações de caridade e assistência para os pobres. Em 13 de outubro de 2019, foi canonizada pelo papa Francisco, tornando-se a primeira mulher comprovadamente nascida no Brasil a ser canonizada, e a 37ª santa brasileira.

Segundo o Padre José Pez, da paroquia de São Judas Tadeu de Catanduva, contou que foi muito importante a canonização da Irma Dulce, ela foi um exemplo de amor e ajuda ao próximo. Na época irmã Dulce trabalhava cuidando dos pobres e entre tantas historias dessa santa, duas o padre José enfatizou que foram dela cuidando de um mendigo já com o corpo cheio de vermes e o outro quando ela entrou num gabinete de um politico poderoso da época e pediu dinheiro como ajuda e o homem poderoso cuspiu na mão dela que estava aberta esperando uma caridade segundo a história Dulce limpou a mão e voltou com o gesto dizendo este foi para mim agora quero a ajuda para os pobres.

“Com certeza foi uma mulher forte que não teve medo de enfrentar os perigosos ou políticos da época em prol dos necessitados. Padre Jose comparou a missão da irmã Dulce com a missão da Virgem Maria que foi trazer esperança para todas as pessoas” finalizou a padre José.

Irmã Dulce ganhou notoriedade por suas obras de caridade e de assistência aos pobres e necessitados, obras essas que ela praticava desde muito cedo. Na juventude já lotava a casa de seus pais acolhendo doentes. Ela também criou e ajudou a criar várias instituições filantrópicas: uma das mais importantes e famosas é o Hospital Santo Antônio, que foi construído no lugar do galinheiro do Convento Santo Antônio. Hoje o hospital atende diariamente mais de cinco mil pessoas. Foi uma das mais importantes, influentes e notórias ativistas humanitárias do século XX. Suas obras de caridade são referência nacional, e ganharam repercussão pelo mundo. Seu nome é sempre relacionado à caridade e amor ao próximo. Foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 1988 pelo então presidente do Brasil, José Sarney, porém não ficou com o título. Em 2001, foi eleita “a religiosa do século XX”, em uma eleição que foi publicada pela revista Isto É. Em 2012, foi eleita uma dos 12 maiores brasileiros de todos os tempos em pesquisa feita pelo SBT, para eleger a personalidade que mais contribuiu para o país.

Ariane Pio

Da Reportagem Local