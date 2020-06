Ipês-Rosa Começam a Enfeitar Ruas e Avenidas de Catanduva

Uma das mais belas árvores nativas começou a enfeitar as ruas e avenidas de Catanduva, trata-se dos ipês-rosa.

A floração do ipê-rosa começa em Junho e dura em torno de um mês. Posteriormente surgem os ipês amarelos, brancos, com floração entre Agosto e Setembro. A permanência destas flores pode ser prolongada devido ao tempo seco e quente.

Árvore nativa da floresta de Araucárias, o ipê é espécie indicada para arborização viária urbana, as suas raízes são profundas e não comprometem as calçadas.

Espalhados por diversos pontos da cidade, os ipês urbanos possui em média trinta anos de idade, alcançando no máximo 10 ou 12 metros de altura.

Conhecido pelos seus tapetes naturais os ipês- rosa oferece cerca de cinco dias de florada para o observador.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

