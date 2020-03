Ipem-SP Verifica Aparelhos de Medir Pressão Destinados aos Hospitais do Estado

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-S)P), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor, finalizou na última quarta-feira, 25 de Março, a verificação inicial de 400 esfigmomanômetros hospitalares, aparelhos popularmente conhecidos como medidores de pressão arterial, a serem utilizados no Estado de São Paulo.

“Devido a atual situação de emergência de saúde pública internacional, o Ipem-SP está direcionando todos os esforços para que seja realizada em tempo hábil a verificação inicial em esfigmomanômetros para que não haja desabastecimento de produtos essenciais. A verificação inicial realizada pelo Ipem-SP garante a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fabricados. Nesta semana realizamos um pedido de verificação emergencial de esfigmomanômetros do fabricante alemão Riester, importados da Alemanha. O fabricante, que vende os equipamentos em mais de 157 países, está trabalhando incansavelmente em três turnos de fabricação para conseguir atender os pedidos de abastecimento, em especial do Brasil, Espanha e Reino Unido”, explicou a representante da empresa Halma, multinacional responsável pela importação deste instrumento e responsável pela área técnica da empresa, Milene Miranda.

Os esfigmomanômetros são aparelhos de alta precisão, e devem passar por verificação anual, segundo a legislação pertinente. O aparelho é regulamentado no Brasil pelo Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade (Inmetro), sendo que cada modelo conta com uma portaria de aprovação, que deve constar no aparelho. Em São Paulo, a verificação é realizada pelo Ipem-SP.

“A agilidade do Ipem-SP na verificação é fundamental para a entrega rápida aos hospitais que aguardam por estes produtos que fazem parte do kit de apoio de combate ao Coronavírus”, finalizou Milene.

Antes de ser comercializado, todo medidor de pressão arterial é submetido a ensaios no fabricante, para verificar se está medindo corretamente, a ação é denominada de verificação inicial. O aparelho precisa ser verificado periodicamente, para que sejam mantidas as características de precisão adequadas. Isso é necessário porque o esfigmomanômetro desregula com o tempo e com o uso, e pode passar a apresentar medições erradas.

Em 2020, até o momento, foram verificados 3.490 aparelhos de medir pressão arterial em hospitais e clínicas, e 27.250 na verificação inicial, em fabricantes e importadores destes instrumentos. Em 2019, o Ipem-SP verificou em hospitais e clínicas 19.992, e 268.660 na verificação inicial em fabricantes e importadores destes instrumentos.

Ipem-SP – O Ipem-SP é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e órgão delegado do Inmetro. Com uma equipe de fiscalização formada por especialistas e técnicos, realiza diariamente, em todo o Estado de São Paulo, operações de fiscalizações rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, medidores de pressão arterial, taxímetros, radares, capacetes de motociclistas, preservativos, cadeiras de carro para crianças, peças de roupa, cama, mesa e banho, botijões de gás, entre outros materiais. É seu papel também defender o consumidor para que este leve para casa a quantidade exata de produto pela qual pagou. Quem desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da Ouvidoria, pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou enviar e-mail para: ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

