Ipem-SP Realiza Verificação de Vagões-Tanque no Estado de São Paulo

Os especialistas do Ipem-SP seguem as normas da portaria Inmetro 112/89 que estabelece as condições a que devem satisfazer os tanques de carga montados sobre veículos ferroviários, utilizados na medição e transporte de líquidos.

Até setembro deste ano, devido a pandemia do Covid-19, foram verificados 49 vagões-tanque. Em 2019 foram 113.

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor é o órgão responsável no Estado de São Paulo pela verificação de vagões-tanque, utilizados para o transporte de combustíveis líquidos.

O serviço, realizado desde a década de 70 pela autarquia, é executado nos terminais de carregamento, onde são verificados pelos especialistas os seguintes itens: a validade e autenticidade do certificado de verificação volumétrica – com validade de quatro anos -, e o estado geral do tanque, se não apresenta vazamentos ou partes amassadas.

Ipem-SP – O Ipem-SP é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e órgão delegado do Inmetro. Com uma equipe de fiscalização formada por especialistas e técnicos, realiza diariamente, em todo o Estado de São Paulo, operações de fiscalizações rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, medidores de pressão arterial, taxímetros, radares, capacetes de motociclistas, preservativos, cadeiras de carro para crianças, peças de roupa, cama, mesa e banho, botijões de gás, entre outros materiais. É seu papel também proteger o consumidor para que este leve para casa a quantidade exata de produto pela qual pagou. Quem desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da Ouvidoria, pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou enviar e-mail para: ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local