Ipem-SP Realiza Plantão De Taxímetro Em Catanduva Para Validar Equipamento

Os taxistas de Catanduva já podem consultar no site do Ipem-SP para as datas dos plantões, voltados especificamente àqueles que precisam validar o instrumento após mudança de veículo, troca ou reparo. A próxima ação está programada para a próxima sexta-feira, (2), a partir das 9h, sendo o ponto de partida à Rua Martinópolis, esquina com a Avenida Dona Engracia, no bairro Vila Dona Engracia. No caso dos plantões de regularização de taxímetro, somente os taxistas que precisam validar o instrumento após mudança de veículo, troca ou reparo do taxímetro devem comparecer.

Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão.

Para agendar o atendimento é necessário acessar o site do Ipem-SP (www.ipem.sp.gov.br) e emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o pagamento da taxa de verificação. Sem o agendamento online e a taxa quitada, o atendimento não é realizado.

Na data da verificação, o taxista ou responsável pelo veículo deve apresentar os seguintes documentos: alvará de estacionamento fornecido pela prefeitura; certificado de propriedade do veículo; certificado de verificação do Ipem-SP, referente ao último exercício; GRU quitada; comprovante de endereço.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3218-3022 ou pessoalmente na Sede da Delegacia de Ação Regional do IPEM-SP em São José do Rio Preto, localizada à Rua Uber Folchine, 501 – Mini Distrito – Campo Verde.

Para identificar se o taxímetro foi verificado pelo Ipem-SP, o consumidor deve observar a existência do lacre amarelo, que impede o acesso à regulagem do aparelho, e do selo do Inmetro (holográfico) com a frase “verificado até 2020”. Caso o lacre esteja rompido, o consumidor não deve aceitar a corrida, pois o aparelho pode apresentar medição incorreta. Em alguns casos poderão ser encontrados com a etiqueta “verificado até 2019”, pois, o instrumento pode ser que ainda não tenha sido verificado, devido o cronograma conforme o alvará.

O valor da bandeira é estabelecido pela prefeitura de cada município, mas é importante estar atento ao horário em que as bandeiras ‘um’ (das 6h às 20h) e a ‘dois’ (das 20h às 6h) podem ser utilizadas, para não pagar mais caro pela corrida.

O taxímetro deve ser ligado na frente, sempre, do passageiro. Não se deve aceitar corridas com valor combinado em táxis. E o passageiro deve observar a placa do veículo, pois, táxis não podem angariar passageiros em outros municípios onde estão registrados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local