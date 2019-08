Ipem-SP Encontra Irregularidades Em 17% Dos Produtos De Uso Veterinário

Coletados pelos fiscais do instituto em pontos de venda de pequeno, médio e grande

A Operação “Bicho Bom” do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão delegado do Inmetro que tem como finalidade proteger o consumidor, fiscalizou nos dias 14 e 15 de agosto, produtos de uso veterinário produzidos no Brasil e no exterior.

Foram avaliados diversos itens como ração, vacinas, suplementos, remédios, energéticos, antissépticos, bactericidas, brinquedos, produtos para limpeza, banho e sanitários voltados para aves, cães, gatos, coelhos, peixes, répteis, roedores, suínos, bovinos, ovinos, caprinos e equinos.

Os produtos foram coletados pelos fiscais do instituto em pontos de venda de pequeno, médio e grande porte em todo o Estado e foram avaliados, simultaneamente, nos laboratórios do Ipem-SP localizados em Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Carlos, além da Capital.

No total, foram encontradas irregularidades em 6 (17%) dos 36 produtos avaliados. Os produtos com maior índice de problemas foram os alimentos.

A mesma operação, realizada em 2016, encontrou erros em 25% (13) dos 52 produtos avaliados.

As empresas autuadas têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

O objetivo da ação é verificar a fidelidade das indicações de quantidade, peso ou volume nas embalagens dos produtos, a fim de coibir a comercialização de itens que tragam em suas embalagens informações em desacordo com a legislação vigente. Em caso de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-SP.

Confira a tabela com irregularidades. Acesse https://tinyurl.com/y3dzog3c

