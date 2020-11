Ipem-SP Aborda Cuidados Na Hora Do Abastecimento De Veículos Com Dicas

As despesas com abastecimento de combustível são provavelmente o maior gasto que temos com o carro, fora as manutenções de emergência. Afinal, é preciso gastar constantemente com esse recurso só para poder usar o carro, por isso o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor, tem recomendações importantes na hora do abastecimento em postos de combustíveis.

São elas: Sempre desça do carro para acompanhar o abastecimento e esteja atento; Veja se o bico engatado no veículo corresponde ao combustível solicitado; Verifique se o preço indicado na bomba de combustível é o mesmo anunciado. Atenção! diferentes formas de pagamento – dinheiro, crédito ou débito – podem resultar em valores diferenciados de cobrança; Verifique se a bomba de combustível inicia em zero; Aguarde o abastecimento começar e esteja atento até o seu término. Somente após a conclusão do abastecimento se dirija ao local de pagamento; Em caso de dúvidas, solicite a conferência da bomba por meio do aferidor de 20L que todos os postos são obrigados a ter. Fique atento para possíveis falhas de energia na bomba medidora após pedir esse ensaio e, antes de testar a bomba, verifique se o aferidor encontra-se lacrado e sem qualquer material em seu interior que possa reduzir seu volume; Tenha como referência os abastecimentos anteriores realizados em postos de combustíveis da sua confiança, pois, o volume nominal do tanque indicado no manual do veículo costuma apresentar erros de até 20% da capacidade real; Abasteça sempre até o desarme automático do bico. Recomende ao frentista para não forçar a entrada de mais combustível.

Sempre exija a nota fiscal. Nela constará o valor e a quantidade de litros entregue. Observe se é o mesmo que foi inserido no seu veículo. Caso desconfie, denuncie para a Ouvidoria do Ipem-SP, pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local