Ipem Adia Temporariamente a Verificação de Taxímetros no Estado de São Paulo

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor, seguindo a orientação do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 64.864, suspende até 4 de maio a verificação de taxímetros no Estado de São Paulo, conforme portaria publicada na última quinta-feira, 19 de março, no Diário Oficial.

A ação preventiva trata-se de uma medida temporária de prevenção ao coronavírus (COVID-19), considerando a força de trabalho necessária à realização da verificação de taxímetros.

Os plantões de taxímetro estabelecidos para a realização deste serviço no período de suspensão serão automaticamente transferidos para o plantão subsequente.

Para os municípios que estão estabelecidos apenas um plantão durante o ano e que esta data coincida com o período da suspensão, uma nova portaria será editada consignando outra data para realização do serviço.

Orientação para

o consumo

O Ipem-SP disponibiliza para download o Guia Prático de Consumo, que traz dicas ao consumidor sobre o que observar na hora da compra de produtos embalados, têxteis, eletrodomésticos, itens que devem trazer o selo do Inmetro e também a utilização de balanças disponíveis em supermercados, padarias, açougues e outros tipos de comércio. Para o download do guia acesse http://goo.gl/Waw0P1.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local