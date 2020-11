Investimentos no setor de comércio em Catanduva estão entre os maiores do Estado conforme pesquisa da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) no terceiro trimestre de 2020.

O ranking traça diversos setores que trouxeram investimentos aos municípios do Estado e, Catanduva aparece ao lado de Fernandópolis com mais de R$ 60 milhões de investimentos do Grupo Muffato. Na lista ainda incluem outras empresas que se instalaram ou investiram no município nos diferentes segmentos como a Havan, sem indicar valor total, o Sicoob Cred, um posto de combustível com a instalação para a comercialização do GNV, a Gás Brasiliano e Energisa com instalação de cabos e outros equipamentos do setor energético.

Em todo o Estado, mais de 60% desses recursos concentraram-se no setor de Serviços, com 42,3% decorrentes de investimentos em atividades imobiliárias e 34,2% de aluguéis não imobiliários com destaque para a Vamos (R$ 1,0 bilhão) – compra de 1.350 caminhões Volkswagen, de diferentes portes, pela locadora cuja sede fica em Mogi das Cruzes.

Os investimentos em Infraestrutura somaram R$ 1,5 bilhão, 26,7% dos investimentos totais. Os investimentos em água e esgoto anunciados pela Sabesp representaram 48,7% do total do setor.

Somam-se a esses R$ 616 milhões anunciados pela Indústria (11%), R$ 64 milhões no Comércio e R$ 42 milhões na Agricultura.

No 2º trimestre, os investimentos anunciados foram de R$ 8,7 bilhões

Desses recursos, 89,1% estão relacionados à Infraestrutura, 10,3% aos Serviços e 0,6% ao Comércio.

O destaque é o setor de Infraestrutura com R$ 7,8 bilhões de investimentos anunciados. Desse montante 77,5% dizem respeito a um único anúncio, efetuado pela Rumo Logística, para ampliação da capacidade de transporte de carga na ferrovia Malha Paulista.

Transporte terrestre registrou o maior valor trimestral desde o início de 2014.

Outros anúncios de investimentos de vulto no setor são:

– São Paulo Catarina Aeroporto Executivo (R$ 700 milhões) – implantação, em São Roque, do primeiro aeroporto privado do país para voos executivos.

– DP World Santos (R$ 700 milhões) – expansão do terminal do porto de Santos, para movimentação de celulose.

