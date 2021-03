Investimento no Fornecimento de Energia em Catanduva Foi 25% Maior Durante Pandemia

A Energisa Sul-Sudeste investiu R$ 35,46 milhões na região de Catanduva, ao longo do ano de 2020. O montante foi empregado em diversas iniciativas que visam garantir e melhorar o fornecimento de energia nos 15 municípios onde empresa atua e, mesmo em um período de restrições por conta da pandemia da Covid-19, os investimentos foram cerca de 25% maiores que os realizados nos anos anteriores.

“Estamos atentos e atuando com foco para vencermos esse momento tão difícil que a pandemia nos trouxe. O cenário atual é um novo desafio para o setor elétrico. Por isso, seguimos à risca diversos protocolos para garantir a saúde e a segurança dos nossos profissionais, atuando com os nossos trabalhos de melhoria e modernização para levar energia elétrica com qualidade para os nossos clientes”, destaca o diretor Técnico e Comercial da Energisa Sul-Sudeste, Rodrigo Brandão Fraiha.

No pacote dos R$ 35,46 milhões estão contempladas obras de expansão de redes para ligação de novos clientes, troca de equipamentos e melhorias no sistema elétrico para diminuir interrupções do fornecimento de energia. Além disso, o volume investido inclui a finalização das duas subestações no município de Urupês, denominadas Subestação (SE) Nova Urupês e SE Urupês II, que juntas custaram R$ 18,8 milhões, investidos entre os anos de 2019 e 2020. Essas subestações levam energia para as cidades de Urupês, Sales e Irapuã e, em situações emergenciais, podem auxiliar no fornecimento de energia as cidades de Elisiário, Marapoama, Nova Aliança, Mendonça Adolfo e Novo Horizonte, totalizando cerca de 47 mil clientes.

Ao longo de 2020 a Energisa Sul-Sudeste ainda realizou um trabalho preventivo de manutenções programadas na rede elétrica das áreas urbanas e rurais, totalizando 30.889 reparos nas 15 cidades da região, entre substituição de postes, troca de componentes como cabos e conexões, além de podas de árvores com risco para as redes de baixa, média e alta tensão.

Os investimentos na região não param. No cronograma da companhia estão previstas ampliação das redes protegidas, melhorias nas linhas de distribuição de média tensão e a continuação do plano de modernização e automação das redes de energia, com a instalação de equipamentos que visam agilizar o restabelecimento da energia de forma remota, direto do Centro de Operação Integrado, sem a necessidade de deslocar uma equipe até o local da ocorrência. Para os próximos anos, a Energisa prevê também a construção de uma nova subestação de 138 mil volts, no município de Itajobi, a SE Itajobi II. O empreendimento visa garantir uma nova fonte de suprimento de energia para suportar o crescimento e desenvolvimento da cidade.

A continuidade dos investimentos teve reflexo positivo nos indicadores de qualidade na região de Catanduva nos últimos cinco anos. Com relação aos indicadores de qualidade do fornecimento, o DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) teve uma redução de 50%, ou seja, os clientes ficaram, em média, metade tempo sem energia. Já o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) teve uma redução de 58%, o que representa que a quantidade de vezes que a energia foi interrompida caiu para menos da metade em relação a 2015.

Diante disso, a Energisa Sul-Sudeste tem percorrido um caminho de investimentos em todos os municípios da sua área de atuação. Desde 2014, quando assumiu a concessão, a distribuidora já investiu cerca de R$ 1 bilhão, visando a melhoria contínua do fornecimento de energia das localidades onde atua, contribuindo também para o desenvolvimento das regiões. Já no ano passado, apesar das medidas de contenção à pandemia de Covid-19, a Energisa Sul-Sudeste encerrou o período com mais de R$ 190 milhões em investimentos.

Responsabilidade social – Em 2020, a Energisa também se empenhou em ações de combate à pandemia de Covid-19, por meio do movimento Energia do Bem. Foram destinados mais de R$ 8 milhões em diversas frentes em parceria com organizações com o objetivo de proteger seus colaboradores e clientes, além de assegurar a prestação dos serviços essenciais à sociedade.

Para as localidades atendidas pela Energisa Sul-Sudeste, foram entregues mais de 1.700 itens de higiene pessoal, limpeza e alimentação para entidades que cuidam de idosos, entre elas a Associação de Assistência São Vicente de Paulo, de Catanduva. A campanha foi realizada para ajudar instituições em toda a área de concessão do Grupo Energisa por meio de um financiamento coletivo online, com um diferencial: a cada um real doado, a empresa acrescentou mais um. Ainda em Catanduva, foi realizada a doação de máscaras respiratórias PFF-2 para a Secretaria Municipal de Saúde. “Mais do que fornecer energia elétrica com qualidade, temos o compromisso adicional de apoiar as comunidades”, finaliza Rodrigo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local