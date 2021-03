Inversão de Sentido de Trânsito na Rua Pernambuco é Adiada Pela STU

Desde o dia 1º de Março a Secretaria Municipal de Trânsito (STU) havia divulgado a inversão no sentido do trânsito na Rua Pernambuco, entre a Rua Amazonas e avenida José Nelson Machado. A mudança na sinalização visava solucionar o problema de engarrafamento que se concentra na avenida.

No domingo, dia 07, a STU divulgou que a alteração na rua foi adiada. O Jornal O Regional entrou em contato com a Secretaria de Trânsito solicitando uma explicação para a alteração, foi encaminhada a seguinte nota. “A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), informa que para garantir o diálogo e preservar o debate de ideias optou por adiar a inversão de sentido de trânsito na Rua Pernambuco. A medida segue o propósito da Prefeitura de Catanduva que busca tornar nossa cidade mais humanizada.”

A STU informou ainda que uma nova medida será adotada para solucionar o problema no trecho. “Após conversa com os comerciantes que atuam no entorno do cruzamento, serão adotadas as medidas necessárias para garantir o fluxo de veículos e solucionar o problema do congestionamento registrado no trecho”, finalizou a nota.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local