Inverno: Um Aliado Ou Não Para O Emagrecimento?

Quem pensa que o inverno é a época em que é mais fácil engordar, enganou-se. Apesar da impressão comum de que, em climas frios, a fome aumenta e o corpo fica mais mole, na realidade, o frio pode ser um aliado no emagrecimento. A nutricionista catanduvense Flávia Vizentini explica que a estação é mais favorável para a perda de peso porque quando a temperatura abaixa, nosso corpo precisa trabalhar mais para esquentar, portanto, metabolismo fica acelerado.

Isso não significa que só o frio basta para perder peso. A especialista afirma que esse resultado só é facilitado se a pessoa tiver uma alimentação saudável, sem abusos. “No inverno geralmente temos o apetite aguçado para alimentos gordurosos (frituras), açúcares refinados, chocolates. Devemos evitar o excesso destes”, afirmou.

Ainda de acordo com a nutricionista, alguns alimentos tem a capacidade de aumentar a temperatura corporal e acelerar o metabolismo, facilitando também o emagrecimento: são os alimentos termogênicos. “O consumo de alimentos saudáveis serve para o ano inteiro, mas vou ressaltar alguns alimentos que podem ser consumidos em maiores quantidades para auxiliar no processo. Gengibre, pimenta vermelha, mostarda, canela, cafeína e vinagre de maçã são alguns exemplos”, ressalta.

Em vez de optar pelo tentador chocolate-quente, escolha os chás de gengibre, chá verde e até mesmo o de canela. Isso porque eles também são termogênicos.

E para quem quer aproveitar a estação para perder alguns quilinhos, a dica da especialista é abusar de caldos e sopas de legumes. “São super saudáveis, cheios de nutrientes, fibras. Podem adicionar fontes de proteínas como frango e carne magra e conciliar ingredientes termogênicos citados acima”, aconselhou.

E para deixar o paladar mais aguçado, a nutricionista separou uma receita de sopa abóbora com gengibre: Você só vai precisar de 1/2 cebola picadinha; 1 dente de alho; 1 colher (sopa) de azeite; 1/2 kg de abóbora cabotia descascada e picada; 1 pedaço pequeno de gengibre picado; 2 folhas de couve picadas em tiras; 500ml de água fervente. Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Acrescente o gengibre, a abóbora e a couve e refogue. Acrescente a água e deixe ferver até a abóbora amolecer. Desligue o fogo e sirva”, finalizou.

Da Reportagem Local