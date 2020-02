Intituto Federal de São Paulo Faz Doação De Sangue Hoje Devido a Dengue

Com epidemia de dengue que está na cidade de Catanduva e região, o Hemonúcleo de Catanduva precisa urgentemente e cada vez mais de doadores para pessoas que estão com dengue e precisam de sangue devido às plaquetas baixas. Por esse motivo, funcionários e alunos do IFSP de Catanduva estão fazendo uma campanha de doação de sangue.

O primeiro evento acontece hoje (19), das 7h às 13h no Hemonúcleo de Catanduva. O IFSP de Catanduva convida quem puder doar a fazer esse ato de amor pelo próximo, e assim ajudar o banco de sangue.

“Então estávamos conversando aqui na Administração sobre a epidemia de dengue e a quantidade de pessoas que estão ruins, internadas e precisando de plaquetas. Então nos mobilizamos e lançamos a campanha! Estamos divulgando aqui para os servidores, alunos e em nossas redes sociais! E também tem o feriado de Carnaval, onde a necessidade muitas vezes aumenta enquanto o número de doações diminui. Foi uma mobilização interna mesmo de um grupo de servidores aqui da Administração e fizemos o lançamento da campanha” explicou Mari do IFSP.

Para realizar a doação o candidato deve ter no mínimo 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação), apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Entre os impedimentos temporários para a doação estão os das pessoas resfriadas, mulheres grávidas ou que estão amamentando. Aqueles que fizeram tatuagem nos últimos 12 meses também ficam impossibilitados de doarem. Em caso de situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis o indicado é aguardar 12 meses para realizar a doação de sangue. Já entre os impedimentos definitivos estão os daqueles que contraíram hepatite após os 11 anos, ou Aids, doenças associadas aos vírus HTLV e doença de chagas. Além de pessoas que usam drogas e pessoas com malária.

O Hemonúcleo fica na Rua 13 de Maio, nº 974, no centro de Catanduva. O horário de funcionamento é das 7 às 13 horas de quarta-feira a domingo.

Outras informações como agendamento de grupos de amigos para as doações ou sobre algum dos impedimentos podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722.

Ariane Pio

Da Reportagem Local