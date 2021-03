Internauta Pede A Prefeito Que Cavalos Do Recinto Sirvam Para Terapia Ocupacional

Ontem (23) segundo a divulgação da prefeitura de Catanduva, nasceu uma potrinha batizada de Lylli, por volta das 6 horas, no Recinto de Exposições. O parto ocorreu naturalmente.

Segundo as informações, mãe e filhote passam bem. Ambas foram sendo avaliadas por veterinários e tratadores.

A égua ‘mamãe’ foi recolhida há três anos, abandonada nas ruas. Desde então, vive no recinto. O parto deixou toda equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente maravilhada. Algumas fotos foram compartilhadas na rede social da Prefeitura de Catanduva e nascimento de potrinha trouxe ideias para que a prefeitura utilize o animal para terapia através de muitos comentários como esse:

‘Oi prefeitura posso dar uma ideia, porque não usar esses animais para terapia ocupacional para crianças e adultos.

Estão aí gastamos dinheiro com eles poderiam usá-lo de uma forma mais humana, existem muitas crianças com autismo, síndrome de down entre outros que poderia fazer terapia ocupacional com eles.

A faculdade de psicologia poderia ajudar com os profissionais, os veterinários e os animais já estão aí. Vocês gastariam pouco e lucraria muito’. Comentário da internauta no Facebook da Prefeitura de Catanduva que também foi o comentário mais curtido pela ideia.

O Regional entrou em contato com Suellen que contou que é mãe de um autista e ela ficaria muito feliz em vez seu filho usufruindo de um serviço que traz beneficio para ambos os lados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local