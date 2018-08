Intercâmbio do Rotary Club – Experiência Para Quem Vai e Para Quem Vem

Experiência para quem vai e para quem vem – é essa a forma que melhor define o intercâmbio do Rotary Club. Três jovens de Catanduva – Júlia Lopes, Isabela Cora e Lucas Cintra Soldan – puderam conhecer países diferentes e os moradores de lá vieram para a Cidade Feitiço. A recepção do trio foi realizada recentemente.

Lucas, que foi para a Índia, conta que estar no país foi algo diferente, além da cultura e da comida. “Fui recebido por uma família lá por conta do intercâmbio. Meu pai é presidente (do Rotary) e recebeu uma indiana. Trocamos de casa, eu fui para Mumbai e ela veio para cá”, conta ele que chamava os pais da indiana de pai e mãe.

O jovem de 18 anos teve a oportunidade de conhecer de sul até o norte da Índia no período de um ano. Sobre a escolha do país, o que mais chamou a atenção dele foi o fato de ser diferente dos costumes do Brasil. “As culturas são diferentes e é tudo dividido. Conheci a religião, tudo. Pretendo voltar ano que vem para visitar”, conta ele.

Na gastronomia dois pratos chamaram a atenção de Lucas, foi o Qith rhi, uma espécie de arroz e o dosa, semelhante a uma panqueca gigante. O sabor dos alimentos por lá é marcante, com muitos temperos, principalmente o masala.

“Eu estudava artes no colegial de lá, o colegial é dividido em ciências, comércio e artes. E também fazia o trabalho voluntário do Rotary. Com uma parceria dos Rotarys de Catanduva e dos Rotary da Índia conseguimos arrecadar 100 mil dólares para a Fundação Padre Albino. Faz parte do projeto Subsídio Global e o valor vai ser usado na compra de equipamentos para o hospital. Caso alguém tiver alguma dúvida sobre o projeto quem está responsável é o Nelson Lopes Martins, diretor da fundação e rotariano”, informa ele que complementa citando que Catanduva vai ter governadora de distrito de Rotary, Lourdinha Dalto e um indiano será o presidente. A novidade será conferida no ano que vem.

Já Vandinês Cristina Gomes Corá viu a filha Isabela ir para a Dinamarca e recebeu uma mexicana e uma taiwanesa. A primeira ficou quatro meses na casa dela e a segunda teve uma convivência de onze meses. “Na realidade a taiwanesa foi para outra família e não se acostumou, daí eu já estava com a mexicana e fiquei com as duas”, aponta.

Sobre a mudança de culturas, ela aponta que a taiwanesa tinha costumes muito diferentes dos nossos. “Não só a cultura, como também a disciplina, eles são mais fechados e no começo tínhamos dificuldade de proximidade, porque a cultura é diferente, mas foi muito bom. A mexicana tem costumes parecidos com os nossos dos brasileiros, gosta mais de um carinho, mas a outra depois de sete meses conseguimos abraços dela e nos aproximarmos”, disse.

Sobre o preparo dos alimentos para as meninas, Vandinês comenta que foi tranquilo. “A taiwanesa comia arroz e todos os tipos de vegetais, comia carne, normal, a única coisa que eles não gostam é fast food. Mas a gente tinha que fazer a comida do almoço e jantar de forma disciplinada. De manhã, às 6h30 ela já estava na cozinha para o café. Já a mexicana comia bastante carne e a única diferença é que a comida é um pouco mais ardida que a nossa”, finaliza ela que aponta que as duas meninas levaram o intercâmbio a sério e foram muito obedientes.

Júlia Lopes foi a terceira jovem que pode ter a experiência do intercâmbio e foi aprender sobre os costumes e a troca de experiências no Texas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local